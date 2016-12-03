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Непогода помешала: вместо Львова раненых украинских вояк доставили в Винницу

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 16:24 Новость: тема тэги гео

Самолет, на борту которого находились 11 раненых «героев АТО», вылетев из Днепропетровска, по причине плохой погоды не принимался Львовом и вынужден был приземлиться в Виннице. Об этом сообщил украинский 5 канал, принадлежащий, напомним, президенту Порошенко. Отмечается, что трех раненых вояк сразу забрали в реанимацию.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Сергей Петрук рассказал: «Трое поступили в реанимационное отделение с различными степенями тяжести, один в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, другие — сейчас идут медицинские сортировки». Всего в Винницком госпитале сейчас находится на излечении 40 украинских военнослужащих.

Факт отправки раненых из Днепропетровска во Львов говорит и о том, что близлежащие госпитали переполнены. Обычно транспортировка раненых и больных украинских вояк из зоны «АТО», помимо близлежащих от линии фронта райбольниц, осуществляется по мере заполнения крупных госпиталей по цепочке: Днепропетровск-Харьков-Киев-Одесса и в последнюю очередь — Львов. О том, что Харьковский госпиталь переполнен, не так давно сообщали в соцсети украинские волонтеры.

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Денис Виноделов

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