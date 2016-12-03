Украинский волонтер «АТО», задержанный за кражу, оказался рецидивистом с пятью судимостями

Мы уже рассказывали об украинском волонтере Алексее Цистане (см. фото), который был задержан 23 ноября на железнодорожном вокзале «Дарница» в Киеве за кражу крупной суммы денег из чужой сумки. Задержали вора сами пассажиры и передали в руки полиции.

Теперь выяснилось, что украинский волонтер Цистан, оказался вором-рецидивистом с пятью судимостями. Впервые Цистан, который родом из Краматорска, попался на краже с в 15 лет в Донецкой области. Тогда уголовное дело прекратили, потому что Цистану не было 16-ти лет (возраста, когда наступает уголовная ответственность). По данным СМИ, за грабеж Цистан отсидел два раза по два года — в 1999 году в Донецке и в 2001 году в Запорожье. Остальные три судимости у Цистана за кражу: в 2004 году в Харькове (полтора года), в 2008 году в Киеве (три года тюрьмы) и в 2011 году в Харькове будущий волонтер отсидел три года.

Что касается нынешнего украинского правосудия, то волонтера-рецидивиста уже выпустили под домашний арест. А там, глядишь, и условный срок дадут в виду его тесной дружбы со «спикером Министерства обороны Украины по вопросам АТО» Андреем Лысенко.