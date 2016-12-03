Главная

Украинский волонтер «АТО», задержанный за кражу, оказался рецидивистом с пятью судимостями

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 16:40 Новость: тема тэги гео
цистан

Мы уже рассказывали об украинском волонтере Алексее Цистане (см. фото), который был задержан 23 ноября на железнодорожном вокзале «Дарница» в Киеве за кражу крупной суммы денег из чужой сумки. Задержали вора сами пассажиры и передали в руки полиции.

Теперь выяснилось, что украинский волонтер Цистан, оказался вором-рецидивистом с пятью судимостями. Впервые Цистан, который родом из Краматорска, попался на краже с в 15 лет в Донецкой области. Тогда уголовное дело прекратили, потому что Цистану не было 16-ти лет (возраста, когда наступает уголовная ответственность). По данным СМИ, за грабеж Цистан отсидел два раза по два года — в 1999 году в Донецке и в 2001 году в Запорожье. Остальные три судимости у Цистана за кражу: в 2004 году в Харькове (полтора года), в 2008 году в Киеве (три года тюрьмы) и в 2011 году в Харькове будущий волонтер отсидел три года.

Что касается нынешнего украинского правосудия, то волонтера-рецидивиста уже выпустили под домашний арест. А там, глядишь, и условный срок дадут в виду его тесной дружбы со «спикером Министерства обороны Украины по вопросам АТО» Андреем Лысенко.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!