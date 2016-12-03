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Черная ночь прифронтовой Горловки: обстрелами ВСУ разрушены дома и газопровод, умер мирный житель, подстреленный снайпером

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 16:50 Новость: тема тэги гео
разруха

Всю ночь с пятницы на субботу, 3 декабря, украинские вояки обстреливали город Горловку. В результате вражеского огня были повреждены 16 домов, причем 8 из них разрушены прямым попаданием. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы горадминистрации Иван Приходько.

«В ходе дополнительного осмотра, стало известно, что всего в результате ночных обстрелов повреждено 16 домов. Большинство из них в районе шахты имени Гагарина», — сказал он.

Стало известно, что в больнице скончался сорокалетний мужчина, которого накануне подстрелил украинский снайпер. Это был мирный житель, и он не держал в руках оружия.

Всего, начиная с вечера пятницы, украинские военные выпустили 280 мин калибрами 82 и 120 мм по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой и южным селам Республики.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 280 мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, окрестностям „Вольво-Центра“, территории промзоны под Ясиноватой, селу Васильевка Ясиноватского района, окраинам Горловки и селу Саханка Новоазовского района на юге Республики», — сказано в сообщении военного ведомства ДНР. Враг также активно использовал гранатометы и стрелковое оружие.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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