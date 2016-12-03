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О том как террористы и правозащитники работают в связке

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 03/12/2016 - 16:58 Новость: тема тэги гео


Что связывает правозащитников "Международной амнистии" (Amnesty International) с организаторами терактов в Стамбуле? Зачем сотрудники общества "Мемориал" помогают нелегалам бежать за границу? Фальшивые паспорта, вербовка сторонников и пропаганда экстремизма: правозащита как инструмент в политических играх - кому это выгодно? "Амнистия террора" - в программе "ЧП. Расследование" на НТВ.

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