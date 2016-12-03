Эпоха стабильности завершилась. Мир уже не такой, — плач вице-маршала Сейма Польши во Львове

Эпоха стабильности завершилась. Началась другая историческая эпоха. Мир уже не такой, какой был в течение 20 лет. Об этом сегодня, 3 декабря, во время девятой сессии Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша с глубоким сожалением заявил вице-спикер Сейма Республики Польша, сопредседатель польской части Ассамблеи Ришард Терлецкий.

Он отметил, что Польша, вступая в ЕС в 2004 году, считала, что мир, Европа развивается в правильном направлении благополучия и мира: «Нам казалось, что процесс объединения независимых стран Европы будет положительным». Однако сейчас, по мнению Ришарда Терлецкого, надежды и перспективы развития Европы нарушились, ведь часть стран оказалась в сложной ситуации и никто не может спрогнозировать последствия. Сначала был экономический кризис, потом кризис беженцев. Это возмутило европейцев. Кроме того, одна из стран решила выйти из ЕС (Великобритания, — ред.).

«Мы столкнулись с политическими вызовами, которые можно назвать кризисом», — отметил вице-спикер Сейма Польши и добавил, что на фоне всего этого состоялась наиболее опасное событие — агрессия России: «Нарушилась стабильность. Никто не думал, что так может произойти. Европа не может отреагировать на это событие. Если она не способна противодействовать агрессии, то все европейские страны в опасности».

«Эпоха стабильности завершилась и началась другая историческая эпоха. Мы должны на это отреагировать. Украина стала проблемой, с которой Европа не справилась. Страна отходит на второй план, а это значит, что мир может закрыть глаза на нее, — заявил Ришард Терлецкий. — Мы должны понимать, на каком этапе истории. Мир перестал быть таким, каким был 20 лет назад».

По словам вице-спикера, теперь не имеет значения, что доминировало в международных отношениях прежде. Сейчас важнее сила. Кроме того, война может приобретать другие формы, она меняет лицо. Может происходить пропагандистская война.

«Это предостережение, что нужно изменить мышление и научиться противодействовать России», — отметил он.