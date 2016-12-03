Контроль и учет: беженцев из Донбасса будут идентифицировать в «Ощадбанке» каждые три месяца

То, что власть майданщиков не считает жителей Донбасса людьми, особенно видно на примере отношения «европейской страны» к беженцам, которых Киев стыдливо именует «переселенцами».

На сайте Пенсионного фонда Украины опубликовали новый проект «Постановления КМУ «О внесении изменений в пункт 1 Постановления Кабмина от 05.11.2014 № 637». Этот документ обязывает таких вот «переселенцев» каждые три месяца проходить физическую идентификацию в «Ощадбанке». Дело в том, что украинскую пенсию по новым правилам переселенцы могут получать только в одном банке. Если этот проект будет принят, то в случае неявки на такую «идентификацию» для получения электронного пенсионного удостоверения, банк будет останавливать социальные выплаты.

«Физическая идентификация клиента в учреждениях публичного акционерного общества „государственный Ощадбанк Украины“ для получения им в установленном порядке электронного пенсионного удостоверения совершается каждые три месяца со дня открытия счета», — говорится в проекте. Документ уже подписан премьер-министром Украины Гройсманом.

Сами беженцы-переселенцы говорят, что следующим шагом правительства будет решение ставить клеймо на теле жителям Донбасса.