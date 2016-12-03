Беженцы с Донбасса массово возвращаются с майданной Украины домой

Майданная власть Украины начинает признавать, что беженцы (переселенцы) массово начинают возвращаться на Донбасс в ДНР и ЛНР.

Еще в июне 2016 года замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что около 800 тысяч переселенцев вернулись обратно, а сейчас возвращенцев стало еще больше. На Украине их шокируют и цены на коммуналку, и отношение майданной власти к «донецким».

«Мы должны понимать и говорить откровенно: приблизительно половина людей, около 800 тысяч, которые хотели жить на территории, контролируемой правительством, благодаря бездеятельности как парламента, так и всех ветвей власти, были вынуждены вернуться назад», — признает Тука.

Согласно последнему проведенному опросу внутренне перемещенных лиц, более половины из них готовы вернуться обратно. Причем 21% переселенцев готовы вернуться на Донбасс до того, как там прекратятся боевые действия.

«Люди возвращаются. Причина — отсутствие работы и жилья. Аренда жилья стоит баснословные деньги. И многие люди возвращаются. К тому же в Украине наблюдается большой процент безработицы, поэтому те профессии, которые были свойственны Донбассу — не свойственны остальной Украине», — считает юрист общественной инициативы «Восстановление Донбасса» Марина Татаринцева. Еще одним «стимулом» уехать из Украины стали те унизительные процедуры, через которые заставляют проходить переселенцев для получения социальных выплат (включая пенсии).