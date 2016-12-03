У правительства Украины осталось два плохих сценария...

Экономический эксперт Глеб Вышлинский пессимистично высказался относительно будущего правительства Украины. Он видит лишь два сценария, по которому страна победившего майдана может пойти, причем оба варианта — плохие. Дыры в государственном бюджете можно закрыть двумя путями, считает он — грабеж бизнеса или запуск печатного станка.

«Когда говорят, что удалось увеличить на 15 миллиардов доходы бюджета, то это вызывает у меня очень большие опасения. Что это значит? Это значит, что, либо мы будем выдавливать эти 15 миллиардов из бизнеса, и знаем, как это происходит, видим все эти „маски-шоу“, а второй вариант, — если будут писать, что это доходы Нацбанка, а у Нацбанка не будет этих доходов, то деньги будут печататься. Поэтому, когда депутаты ставят себе в заслугу, что заставили правительство добавить в бюджет 15 миллиардов, то я бы тут не говорил, насколько это хорошо и „большое спасибо“, а, наоборот, очень сильно опасался бы», — заявил Вышлинский.