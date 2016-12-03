Главная

У правительства Украины осталось два плохих сценария...

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 17:45 Новость: тема тэги гео
Бюджет

Экономический эксперт Глеб Вышлинский пессимистично высказался относительно будущего правительства Украины. Он видит лишь два сценария, по которому страна победившего майдана может пойти, причем оба варианта — плохие. Дыры в государственном бюджете можно закрыть двумя путями, считает он — грабеж бизнеса или запуск печатного станка.

«Когда говорят, что удалось увеличить на 15 миллиардов доходы бюджета, то это вызывает у меня очень большие опасения. Что это значит? Это значит, что, либо мы будем выдавливать эти 15 миллиардов из бизнеса, и знаем, как это происходит, видим все эти „маски-шоу“, а второй вариант, — если будут писать, что это доходы Нацбанка, а у Нацбанка не будет этих доходов, то деньги будут печататься. Поэтому, когда депутаты ставят себе в заслугу, что заставили правительство добавить в бюджет 15 миллиардов, то я бы тут не говорил, насколько это хорошо и „большое спасибо“, а, наоборот, очень сильно опасался бы», — заявил Вышлинский.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!