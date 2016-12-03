Новый «кассетный скандал» по-украински: Порошенко вымогал $200 миллионов у олигарха Ахметова и тратил деньги МВФ на подкуп депутатов

Беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко начал публично обвинять президента Украины Петра Порошенко в вымогании денег у крупных бизнесменов. В частности, по скайпу он сделал это на телеканале «Россия 1».

Онищенко заявил: «Порошенко – человек жадный, для него деньги превыше всего. Все крупные бизнес-структуры были подвергнуты рейдерству с его стороны. Положили около 100 банков, все активы загребли себе. Он боится, что люди будут финансировать оппозицию. Поэтому его задача – перекрыть кислород по зарабатыванию финансов». По словам депутата, преследование компании «Нафтогазвидобування» олигарха с Донбасса Рината Ахметова прекратились, когда тот заплатил деньги Порошенко.

«Сумма, которую предлагал Ахметов, – порядка $130 млн. Того не устраивало, он хотел $200 млн. Это длилось около года. Когда все свершилось, фирма снова становится белая и пушистая. Точно такая же ситуация с компанией Злочевского Burisma. Свидетелем переговоров Злочевского с Порошенко был я», – утверждает Онищенко. Он рассказал, что президент Порошенко для давления на бизнес использует силовые структуры, в частности, Генпрокуратуру и СБУ. А еще сообщил, что деньги на взятки для депутатов брались в том числе из выделенных МВФ кредитов.

Онищенко также заявил, что после того, как он бежал с Украины в Лондон, на него вышли спецслужбы США, которые проявили интерес к собранному компромату, а Порошенко пытался договориться с ним о молчании. «Я действительно передал эти документы спецслужбам Америки», - подчеркнул он.

Напомним: два дня назад депутат Верховной рады Александр Онищенко (партия «Воля народа») сообщил киевским журналистам о том, что передал американским спецслужбам компромат на президента Порошенко, в том числе и аудиозаписи разговоров с самим президентом , сделанные при помощи диктофона в наручных часах.