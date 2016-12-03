"Братство кольца" вокруг Дональда Трампа

Общественность с определенным интересом ожидала, кого назовут в качестве министра финансов США в будущей администрации Дональда Трампа. Этим человеком оказался Steven Terner Mnuchin (Стивен Тёрнер Мнучин), что для некоторых стало неожиданностью. Как и множество других известных американских финансистов Мнучин родился в состоятельной еврейской семье. После получения высшего образования в Йеле, отправился трудиться по стопам отца в известный всему миру "Голдман Сакс" и в этом банке провел 17 лет, с 1985 по 2002 год.

Прошел различные должности, сделав карьеру, выбился в топ-менеджеры, получил статус партнера. В 2002 году Мнучин покинул банк и отправился зарабатывать деньги самостоятельно. Работал в различных хедж-фондах, где пути бывшего топ-менеджера "Голдман Сакс" и известного "геополитического финансиста" Джорджа Сороса неоднократно пересекались. С 2006 года имя Мнучина ассоциируется с вложениями в кинопроизводство и собственным банковским бизнесом.

Дональд Трамп и Стивен Мнучин давно знакомы на деловой почве. Теперь, если кандидатуру Мнучина утвердит Сенат, новому министру придётся решать «грандиозные задачи». По крайней мере, это следует из предвыборной программы Трампа. Речь идет не только о реформах американской финансовой и банковской системы, но и о руководстве коллективом в 115 тысяч человек (именно столько сотрудников насчитывает американское министерство финансов). Аналитики уверены, что дела "Голдман Сакс" теперь будут на подъеме.

Известный российский экономист Валентин Катасонов обращает внимание, что деловая активность этого банка далеко выходит за пределы США. Очень много влиятельных людей в мировой финансовой системе вышли из стен этого финансово-кредитного учреждения (в том числе из тех, кто трудится в Европе). Специалисты прочат в американскую администрацию и других выходцев из этого банка, родственников и знакомых нового американского министра финансов. Вокруг Дональда Трампа образовано своего рода "братство кольца" или как выражается Валентин Катасонов "братство ветеранов из Голдман Сакс".

Кем же будет сам Дональд Трамп в этой финансово-политической конструкции? Похоже, что ему уготована роль "американского Путина", причем, российский президент для новой американской администрации может стать реальным (временным) политическим партнером по "разруливанию" тупиковых ситуаций, куда загнала мир прежняя американская стратегия. Все это, конечно, совсем не означает, что характер российской экономики изменится.