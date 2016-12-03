Новогоднее поздравление президентом Украины граждан страны, оказывается, тоже «советское наследие»

А значит, такое поздравление следует «декоммунизировать». Об этом свидетельствует электронная петиция на официальном сайте президента Украины.

Автор петиции — гражданин «независимой Украины», некто Андрей Гончаренко, предлагает президенту Порошенко упразднить новогоднее поздравление президента, так как это «советское наследие».

«Уважаемый Петр Алексеевич, прошу Вас не обращаться к украинскому народу в новогоднюю ночь, так как это продолжение советского наследия», — сказано в петиции. Эта странная петиция за № 22/031163 зарегистрированная 28 ноября и уже набрала 93 голоса из 25 тысяч необходимых.

Напомним: для того чтобы президент Украины рассмотрел размещенную на его сайте электронную петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение трех месяцев со дня опубликования. Так что к Новому году отмерить ужасное «советское наследие» на Украине явно не получится — времени маловато...