Литовские снайперы спровоцировали стрельбу на киевском евромайдане — откровения участника «революции достоинства»

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал лидер организации «Наждак» Николай Дульский, который во время евромайдана входил в состав радикальной группировки «Белый молот», ставшей одним из коллективных участников «Правого сектора».

Откровения от Дульского: «Я входил в состав организации «Белый молот», который изначально входил в «Правый сектор». Первые спаленные автобусы, первые поджоги, первые взрывы, первые перестрелки – это все дело рук организации «Белый молот». И за ней хвостиком бегала организация «Патриот Украины», это нынешний «Азов». Как появились Яценюки-Турчиновы и взяли контроль? У них своей идейной массы в принципе не было. Подмять под себя майдан они умудрились, подмяв под себя финансы»...

По словам Дульского, основную кассу евромайдана собирали тогда с помощью коробочек для пожертвований. «Так вот, Турчинов, паскуда эта, умудрился создать финансовый контроль майдана, - рассказал майданщик. - Они начали контролировать эти «скрыньки» и выдавать разрешение на их установление. То есть, они взяли под себя все финансовые артерии майдана. Эти «скрыньки» приносили сумасшедшие деньги. При мне люди приносили по полмиллиона. За день можно было получить несколько миллионов на одной только точке»...

А вот откровения Николая Дульского о том, кто приносил оружие на киевский майдан: «Аваков и Пашинский. На кассе сидели Яценюк и Турчинов. Если помните, когда были первые убийства со снайперской винтовки, а потери были как у милиции, так и у народа, этих людей заказывали Пашинский и Аваков. Я знаю, потому что несколько организаций, в том числе и та, к которой я был причастен, захватывали отель – крышу. Если помните, был скандал, когда отрезали несколько голов. Было две девушки-биатлонистки и еще один парень, с акцентом общающийся. Как я понял, это какие-то литовцы либо прибалты, скорее всего. Но тела куда-то пропали. Их куда-то унесла Самооборона, которой рулил Парубий. Эта банда – Пашинский, Парубий и Аваков – в принципе все это и делали. Потом уже, как мы проанализировали, они нанимали снайперов, чтобы те убивали и милицию, и митингующих, чтобы спровоцировать столкновения, что у них и получилось. Но потом «Беркут» реально стрелял в народ. То есть «небесную сотню» реально настрелял «Беркут», но эту стрельбу спровоцировали снайперы, которые работали за деньги людей, массово потом вошедших в партию «Народный фронт». На кассе сидели Турчинов и Яценюк, а всей это ерунденью занимались Аваков, Пашинский и Парубий»...

Напомним: нынешний депутат Верховной рады Сергей Пашинский еще 18 февраля 2014 года оказался замешанным в скандал с вывозом снайперских винтовок в багажнике автомобиля одного из майданщиков.