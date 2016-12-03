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Киев не компенсирует льготы и субсидии коммунальным предприятиям на оккупированных армией Украины территориях Донбасса

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 20:42 Новость: тема тэги гео
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При постоянно растущих тарифах на коммунальные услуги майданная власть Украины не спешит выделать оккупированным ВСУ городам и поселкам Донбасса средства на субсидии по ЖКХ. Об этом в эфире передачи Шустер LIVE заявил глава украинской администрации Славянска Вадим Лях.

«Людей раздражает постоянный рост цен на электроэнергию. Они недовольны тем, что постоянно растет цена на газ. Хорошо, что есть субсидии, их в нашем городе получают 30 тысяч семей, это 60%. Но выражу мнение всех глав городов Донецкой области – основной проблемой для нас является то, что с июня государство не компенсирует льготы и субсидии коммунальным предприятиям, сказал Вадим Лях. - И сегодня мы в одном шаге от коллапса, задолженность государства по Славянску нашим предприятиям составляет уже 51 миллионов гривен. Это ведет к тому, что задолженность по зарплате у нас приближается к двум месяцам. Невозможно производить расчеты за поставку электроэнергии, начинаются отключения коммунальных предприятий. Хотелось бы получить ответ от министров, с чем же связана такая дискриминация? Потому что я знаю, что в других городах ситуация лучше, там уже за октябрь идут расчеты»...

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