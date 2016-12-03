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Разоблачительный интернет-ресурс запущен в ДНР

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 20:48 Новость: тема тэги гео
skan
Власти ДНР создали интернет-ресурс https://predatelidnr.ru, где представлены экс-сотрудники украинской милиции, которые в тяжелое для Донбасса время бросили жителей региона на произвол судьбы, самоустранившись от своих обязанностей по охране правопорядка, а затем и вовсе объявили «сепаратистами».

Этот сайт дает возможность жителям Республики высказывать свое мнение о правоохранителях и дополнять информацию.

Напомним: патриотами Республики также создан блог «Дневник Патриот_ДНР» http://www.liveinternet.ru/users/5896794/profile, в котором небезразличные гражданские активисты размещают данные о милиционерах-предателях и реальном состоянии правопорядка за линией разграничения.

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