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Декоммунизацией удовлетворены: итоги майданной борьбы с «тоталитаризмом»

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 21:21 Новость: тема тэги гео
zaboron
Представители так называемого Института национальной памяти на пресс-конференции в Киеве заявили, что «декоммунизация в Украине завершена на 99%».Итоги таковы: всего переименовано 987 населенных пунктов с названиями «коммунистической эпохи», из публичного пространства были убраны 1500 памятников Ленину и его идейным последователям.

«Больше всего попало под декоммунизацию поселков, названных в честь Владимира Ленина, Григория Петровского, Сергея Кирова и Василия Чапаева», - сообщил начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Института национальной памяти Богдан Короленко.

Протесты населения все-таки есть: в Ровенской области жители хотят вернуть прежнее название декоммунизированному в Вараш городу Кузнецовску (в честь легендарного разведчика времен Великой отечественной войны Николая Кузнецова). Местная власть объявила здесь референдум на 29 января 2017 года. Были протесты и у жителей Кировограда, который переименовали в Кропивницк, но их задавили на корню. Конституционный Суд Украины отказался рассматривать конституционность переименования Днепропетровска в Днепр. Были протесты жителей против переименований в Одессе и других городах Украины, их власть просто проигнорировала: таковы особенности майданной демократии.

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