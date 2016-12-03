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«Русская осень»

опубликовано Артем Смолов в Сб, 03/12/2016 - 21:41 Статья: тема тэги гео
и Кириенко
Недавно стало известно о новой инициативе администрации президента РФ. Первый заместитель руководителя этой важнейшей государственной и политической структуры Сергей Кириенко объявил о своих намерениях оценить реальную деятельность российских губернаторов. При оценке будут учитываться экономические показатели регионов и «электоральные рейтинги» глав соответствующих субъектов Российской Федерации.

В ближайшие месяцы по итогам исследовательской работы аппарата Кириенко президенту РФ будут представлены три списка регионов. Первый – там, где у губернаторов хорошие показатели; второй – там, где показатели неудовлетворительные; третий – там, где исследования покажут «неочевидные» результаты.

Идея, конечно, любопытная, особенно с учетом возможного «электорального рейтинга» господина Кириенко в бытность им премьер-министром. Кроме того, что такое экономические показатели губерний на фоне реальной экономической политики правительства и действий Центрального банка. В администрации ожидается чистка не слишком лояльных губернаторов? Не лично президенту Путину, а «политике глобализации», которую олицетворяет Сергей Кириенко.

Похоже, идеология российской администрации резко меняется, маятник пошел в другую сторону. Пока «фронт-офис» все еще обеспечивает «Единая Россия» (в которой представлены различные политические течения, от либеральных до относительно консервативных), «бэк-офис» отдан бывшему стороннику «Союза правых сил». Партии, которая сошла с политической дистанции ввиду низкого «электорального рейтинга».

Партия, может, и сошла, однако, как видно, идеи этой партии все равно живут и побеждают. В предыдущей версии приближения к Кремлю в стране случился дефолт и затем, через сравнительно небольшой промежуток времени страна обрела нового президента. Хотя к тому времени «электоральный рейтинг» уже не позволил Сергею Кириенко продолжать исполнять обязанности премьер-министра.

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