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Майданный «юмор» на бигбордах Херсонщины

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 22:17 Новость: тема тэги гео
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В Херсонской области, на административной границе с Крымом установили бигборды, адресованные президенту России Владимиру Путину. Об этом в соцсети гордо сообщает украинский «патриот» Антон Ходза.

На одном из бигбордов написано: «В Украине ты спокойно ездил бы только лифтом. Но недолго» (с намеком на убийство Героя ДНР Арсения Павлова в лифте). На другом говорится, что Путина на Украине поддержали бы только мухи.

Зато с каким пафосом сообщает об очередной украинской «пэрэмоге» блогер Хозда: «Борьба на информационном фронте в Херсонской области продолжается. Рядом с Крымом, поэтому на эти борды есть кому смотреть. Небольшой месседж для Путина и его сторонников. Спасибо Владимиру Николаенко за борды. В Херсоне правильный городской голова».

Блогер Хозда пообещал, что это только начало и в следующий понедельник появятся очередные майданные «шедевры», адресованные главе РФ, причем, как и полагается, на «щирій українській мові».

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