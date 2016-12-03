ВСУ провело разведку боем в черте Донецка

Поблизости от прудов шахты имени Абакумова, Кировский район Донецка, 2 декабря с 12 часов дня до 13 часов 30 минут шел стрелковый бой между подразделениями армии ДНР и украинскими вояками.

Шахтные пруды расположены неподалеку от пригорода Донецка - городка Красногоровка, занятого украинскими войсками. В этих же местах проходит и линия разграничения.

Сразу после полудня 2 декабря с позиций ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия: автоматов, ручных и крупнокалиберных пулеметов.

Противник по ходу боя пытался проверить, можно ли на этом участке фронта, прикрываясь огнем, продвинуться ближе к позициям армии ДНР. Под огневым прикрытием или под шумок отвлекающей стрельбы к линии фронта постоянно пробуют пройти и разведывательные группы подразделений ВСУ.

С позиций армии ДНР был открыт предупредительный огонь. Перестрелка с незначительными перерывами продолжалась около полутора часов. Несколько пробоин получил грузовой автомобиль, находившийся в расположении подразделений армии республики.

После подавления действий противника на участке фронта, расположенном вблизи поселка шахты имени Абакумова и поселка Старомихайловка, украинские вояки огонь больше не открывали.