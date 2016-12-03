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Песенный флэшмоб в прифронтовом Донецке: торжественно и трогательно, до слез!

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 22:47 Новость: тема тэги гео

Флэшмоб песен советских времен стремительно охватывает города Украины: начавшись две недели назад в Запорожье, он прокатился по Харькову, Одессе, Днепропетровску, Киеву, сегодня запел Николаев, жители которого исполнили любимую «Надежду», и оккупированный ВСУ Мариуполь - здесь звучала песня 60-х годов «Я люблю тебя, жизнь!».

Прифронтовой Донецк участвует в песенном флэшмобе за каких-то пару дней второй раз: сегодня прозвучала песня из культового советского фильма 70-х годов «Офицеры». И песня замечательная: «От героев былых времен не осталось порой имен»... И исполнение — потрясающее. И, главное, посмотрите, какие лица у донецкой молодежи, исполняющей эту песню, и послушайте, как она звучит!

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