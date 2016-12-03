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Партизаны проводят акции против украинских оккупантов

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 22:53 Новость: тема тэги гео
buksa
На железнодорожной станции города Красный Лиман (переименованного киевской властью в Лиман, являющегося самым северным городом бывшей Донецкой области) стоит много вагонов, в которых для сил «АТО» доставляют разные военные грузы.

Среди вагонов попадается и передвижной состав старых типов, где вместо современных тормозных устройств на подшипниках стоят скользящие буксы, известные еще по фильмам про Гражданскую войну.

Однако киевская власть для подвоза в зону боевых действий всякого военного имущества подбирает на железной дороге все, что способно ездить, и на чем еще можно возить.

Утром 2 декабря патруль украинских вояк, приставленных охранять железнодорожную станцию Красного Лимана, отправился в очередной обход основных и запасных путей. Они и обнаружили у одного из старых вагонов повреждения крышки корпуса буксы.

Патрульные вызвали железнодорожных специалистов, которые пояснили, что из-за насыпанного песка все тормозное устройство вышло из строя. Песок в буксу был насыпан, по всей вероятности, в темное время суток.

Краснолиманское отделение СБУ и железнодорожная полиция очередную диверсию на железнодорожном транспорте списали на действия партизан ДНР.

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