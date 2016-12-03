О концепции внешней политики

Как было замечено классиками политической экономии «политика – это концентрированное выражение экономики». Это касается политики как внутренней, так и внешней. Недавно была обнародована очередная концепция внешней политики РФ. 38 страниц благих побуждений, среди которых обеспечение суверенитета, недопущение дискриминации российских товаров и услуг, укрепление международной стабильности с опорой на ООН, «добрые отношения» с соседями, защита соотечественников и тому подобное.

Комментаторы задаются вопросом, способна ли российская экономика по своей мощи быть серьезным инструментом обеспечения данной концепции. Ответ здесь как минимум не очевиден. В области развития высоких технологий по западным оценкам Российская Федерация «безнадежно отстала» от таких стран как США, ФРГ, Япония или даже Швеция. Доля ВВП России также не в пятерке мировых лидеров. Причем отрыв от КНР и США весьма внушителен. Конкурирует Россия теперь с Индией (ей все больше проигрывая).

Не слишком мощную собственную экономику дополняет тот же «международный вариант» идеологии потребления. То есть, Россия своим партнерам не предлагает ничего необычного. Ставка на ООН? Эта организация оказалась не в состоянии предотвратить или прекратить ни одного серьезного военно-политического конфликта, сведя свою роль к обычному политиканству разных стран по интересам.

Следующий важный момент – отношения с соседями. Советский Союз давно распался, и образовалась новая реальность. Однако, никто не может отменить вечный закон конкуренции. И иллюзий в этом плане строить не стоит. Здесь мы вынуждены вернуться к базовому пункту концепции внешней политики – реальной мощности национальной экономики. Можно конечно мечтать и строчить все новые и новые «правильные документы», но пока не будет мощной национальной экономики, не будет и хорошо реализуемой концепции внешней политики. Чтобы добиться результата, должна быть построена и запущена «машина», в противном случае, концепции могут рассматриваться как варианты политической футурологии.