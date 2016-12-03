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Боевики в Алеппо сбили самолет сирийских ВВС

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 03/12/2016 - 23:32 Статья: тема тэги гео
сир сам.
Боевики, контролирующие восточные кварталы Алеппо, сбили самолет сирийских ВВС. Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Алеппо. Экипаж воздушного судна погиб.

Как стало известно это учебно-боевой самолет L-39 Albatros.Он находится на вооружении в десятках стран. По последним данным военные уже найдено тело одного из пилотов — полковника ВВС Сирии Джафара Хасана. Поиски второго пилота будут продолжатся.

Сирийская армия продолжает ожесточенные бои в Алеппо с радикальными группировками ИГИЛ. За прследние три дня армии Сирии и ополчению удалось очистить от боевиков 16 кварталов в северной части восточного Алеппо и освободить более 90 тыс. человек. Сейчас в Сирию прибыли мобильные госпитали для оказания медпомощи жителям Алеппо и близлежащих районов.

Так же в сирийский Алеппо прибыл специальный отряд саперов ВС России. В ближайшее время начнется разминирование восточный части Алеппо от мин и взрывных устройств.

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