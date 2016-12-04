«Гуманизм по требованию»

Министерство обороны РФ вступило в очередную политическую перепалку. На этот раз с аппаратом премьер-министра Великобритании. Поводом послужило заявление пресс-секретаря этого ведомства, согласно которому «Россия препятствует гуманитарной помощи в Алеппо». Является ли данное заявление следствием пропагандистской кампании «по демонизации России», потому что она Россия, или следствием симптомов «цифрового слабоумия» среди некоторых сотрудников этой почтенной организации? Это неизвестно.

Сирийским правительственным силам, которые, как известно, поддерживаются по линии МО РФ, с 28 ноября удалось (без применения авиации в городе) освободить около половины кварталов восточного Алеппо находившихся под контролем боевиков несколько лет. Как только это произошло, десятки тысяч гражданских лиц стали получать гуманитарную помощь и лекарства. Эта помощь осуществляется по линии российского Центра примирения сторон и правительства Сирии. Английской помощи жители здесь не видели, хотя было чрезвычайно много криков о несчастных жителях во время применения правительственной и российской авиации в боях за Алеппо. МО РФ заявило, что готово обеспечить доставку британской гуманитарной помощи в этот город, если она «где-то застряла по дороге».

Таким образом, британское ведомство, похоже, занимается банальной пропагандой. Основной смысл такой деятельности: не сообщать своим гражданам ничего хорошего, а все хорошее превращать в плохое. Британский телезритель (и читатель) должен пребывать в твердом убеждении, что белое – это черное. Милые «защитники демократии» от местной разновидности «тоталитаризма», кое-где отрезающие головы и кое у кого взрывающие гражданские самолеты, просто борются за свои идеалы. Население страдает не от терроризма и тех, кто его поддерживает, а от тех, кто с ним реально борется. И происходит это к негодованию некоторых политиков Великобритании. Модель по Югославии, Ираку и Ливии известная.