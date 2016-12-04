Сводка событий в Сирии за 3 декабря 2016 года

Вооруженные бандформирования, удерживающие восточные кварталы Алеппо, в районе аэропорта, сбили самолет сирийских ВВС - L-39. Летчики – майор Jafar Hassan и Tariq Maala погибли (Фото 1,2).

Боевики, не намерены мирно выходить из восточного Алеппо, сообщил представитель формирования «Фастаким».

Российский Центр по примирению сторон в Сирии каждый день оказывает жителям Алеппо гуманитарную помощь. Между тем, за все время войны Великобритания не сделала ничего для помощи местным жителям. Об этом завил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ответ на заявление пресс-секретаря Терезы Мэй.

"Великобритания за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь премьера Великобритании в интервью Daily Mail обвинила Россию в препятствовании поставкам британской гумпомощи в Алеппо. Конашенков считает, что это заявление вызвано потерей объективности британских властей на почве русофобии.

Представитель Минобороны напомнил, что с 28 ноября сирийские войска освободили половину подконтрольных боевикам кварталов – это более 90 тысяч мирных жителей. Еще 28 тысяч человек сбежали из зоны боевых действий в безопасные районы города. И российская сторона ежедневно оказывает им гуманитарную помощь.

Конашенков подчеркнул, что существуют все условия для оказания помощи восточным кварталам Алеппо. "Если никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, не мешайте другим помогать", — подытожил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1020. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (16), Латакия (1), Кунейтра (1) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Джон Керри на встрече в Риме передал ему предложения по Алеппо. До этого, отметил министр, переговоры между странами упирались в "стремление американской стороны продвинуть в эти доверенности такие положения, которые выводили бы из-под удара "Джебхат ан-Нусру".

Однако новые предложения Керри согласуются с подходами, которые давно отстаивают российские эксперты. Лавров добавил, что Россия готова немедленно направить в Женеву дипломатов и военных экспертов: «Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учетом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков без исключения из Восточного Алеппо, которые обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в восточном Алеппо», – сказал Лавров.

По словам министра, «это должна быть не просто встреча ради встречи, а встреча, в ходе которой будут определены конкретные сроки выполнения всех тех шагов, которые требуются, чтобы преодолеть кризис в восточном Алеппо и освободить его от боевиков».

Канада, Коста-Рика, Нидерланды и Япония направили председателю Генассамблеи ООН письмо, написанное от лица 74 государств, о необходимости принять резолюцию с требованием окончания вооруженного конфликта в Сирии. «Мы считаем, что Генеральной Ассамблее нужно выразить общую волю в соответствии с Уставом ООН и предпринять меры по ситуации в Сирии», - говорится в письме.

Швейцарские власти изъяли культурные ценности, которые были украдены из древнего сирийского города Пальмира (Фото 3), также среди конфискованных предметов оказались культурные ценности из Ливии и Йемена.

Как сообщил прокурор Женевы, большинство реликвий, которые мародёры украли в Пальмире, вывезли в Катар, откуда они позднее начали переправляться в Женеву.

В ожидании решения о переправке обратно в страны, откуда они были украдены, культурные ценности будут выставлены в Женевском музее искусства и истории.

Госдеп официально признал потерю американского солдата на севере Сирии. Он погиб во время авиаудара турецких самолетов в районе города Манбидж.

Алеппо. Мирным жителям Алеппо передано около 1,5 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из РСЗО населенный пункт Азизи. Отряды группировки «Сирийская свободная армия» обстреляли из минометов квартал Хай-эль-Антари.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, кварталы Биньямин, Лерамон, Шейх-Саид, Карим-Джазмати, «1070», Джамаия Фахт, Дахия-эль-Асад, Карим-Мухас, военную академию Эль-Асад, районы картонной фабрики, газового завода и бывшего военного училища в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В течение суток из блокированных районов восточного Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 10 боевиков.

По распоряжению Верховного главнокомандующего Армией и Вооруженными силами САР, президента Башара Асада заместитель председателя Совета министров, министр обороны - корпусной генерал Фахед Джасем Аль-Фрейдж в сопровождении ряда высокопоставленных офицеров посетил армейские позиции и объекты в Алеппо.

Войска Сирийской Арабской Армии продолжили наступление в городе Алеппо, атаковав несколько кварталов на востоке города (Фото 4, вложенный файл).

Правительственные силы, при поддержке ВВС САР, атаковали районы Тарик-аль-Баб, Карм-ат-Тарраб и Карам аль-Джазмати.

САА очистила от боевиков район Карам аль-Джазмати и значительные территории районов Тарик-аль-Баб и Карм-ат-Тарраб.

Идут бои за район Mayssar.

Под контроль САА перешло более 60% территории Алеппского "котла".

Турецкие соцсети сообщают о более чем 400 военнослужащих турецкого спецназа, переброшенных в Северную Сирию для участия в штурме города Аль-Баб.

Латакия. Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран.

ВВС САР атаковали джихадистов в н.п. Атшан, Аз-Залакият, Тибат Аль-Имам, Кафр-Зейта и Аль-Латамна.

Подразделение "Щит Каламуна" из Дамаска переброшено на север провинции Хама.

Хомс. ВВС САР нанесли удары по боевикам в районе Хвейсис. Отмечено боестолкновение в районе н.п. Тельбиса.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джобар, Хараста, Матханат-Эль-Хусаинья и Хауш-Фаддалия.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Хауш-Харабу, Арбин, Хауш-Насри, Блелие, лагерь Эль-Вафидин, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Аль-Баляд и Аль-Махатта, а также на окраинах лагеря Ан-Назихин.

Кунейтра. Боевиками обстрелян н.п. Дурин.

Хасака. У города Шададди авиация коалиции уничтожила башню связи ИГ.

Ракка. У города Айн Иса авиация коалиции уничтожила артиллерийскую батарею ИГ.