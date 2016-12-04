Последнее мудрое решение Фиделя - никаких памятников и улиц его имени

Он предпочел остаться в истории и народной памяти своими делами. Как передает The Telegraph, президент Кубы Рауль Кастро пообещал принять закон, запрещающий сооружать памятники и называть топографические объекты в честь ушедшего из жизни лидера кубинской революции Фиделя Кастр, потому что отказ от посмертных почестей был одним из желаний его брата.

"Не будет никаких памятников, статуй или бюстов Фиделя; ни улиц или парков, названных в честь него - потому что он не хотел этого: (на Кубе) нет культа личности", — объявил Рауль Кастро.

Урна с прахом Кастро, проделав путь по стране, накануне прибыла в город, где он будет захоронен.

Сегодня Куба прощается со своим героем. Около половины миллиона кубинцев собрались на площади Антонио Масео города Сантьяго-де-Куба, чтобы почтить память лидера кубинской революции Фиделя Кастро, который скончался 25 ноября на 91-м году жизни.

Похороны пройдут утром 4 декабря. Урна с его прахом будет захоронена рядом могилой «Апостола независимости» — Хосе Марти — государственного героя Кубы и вдохновителя команданте.