Президент УПАины поведал о драйве и похоронах

Пётр Порошенко лично отправился в Варшаву, чтобы отметить там 25-летнюю годовщину признания Польшей независимости Украины. Там державный краснобай поведал о том, какой «драйв» накрыл свидомых по случаю ракетных стрельб на юге страны. При этом вещал как такой себе самодержец: об испытании «МОЕЙ системы самообороны», а также о «МОЕЙ украинской нации». Совсем как Ющенко в своё время.

Затем Петро 1-й Украинский объявил полякам, что Киев воюет для того, чтобы «похоронить Советский Союз не на бумаге и в Беловежской Пуще, а в головах людей». При этом признал что «другого повода для войны просто не существует». Получается, что Петя, как говорится по дури, разоблачил самый большой секрет вооружённого конфликта в бывшей Украине. Это действительно война не за территорию, а за историю и её понимание.

В свою очередь хозяева-поляки, не относящиеся к правящей элите, отметили, что «президент УПАины», как они поименовали украинского гостя, постоянно путает патриотизм с национализмом. Причём многие вообще негативно оценили встречу Порошенко с Анджеем Дудой.

И верно, какие симпатии могут быть у нормальных поляков к соседу – покровителю неонацистов и наследников эсэсовских палачей, заливших кровью Польшу? «Президент Украины нанимает убийц поляков. Неужели им не будет отплаты? Позор!» - прокомментировал визит Порошенко модератор Ади Пругар.

Василий Семёнов