Главная

Президент УПАины поведал о драйве и похоронах

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 10:32 Новость: тема тэги гео
poroh
Пётр Порошенко лично отправился в Варшаву, чтобы отметить там 25-летнюю годовщину признания Польшей независимости Украины. Там державный краснобай поведал о том, какой «драйв» накрыл свидомых по случаю ракетных стрельб на юге страны. При этом вещал как такой себе самодержец: об испытании «МОЕЙ системы самообороны», а также о «МОЕЙ украинской нации». Совсем как Ющенко в своё время.

Затем Петро 1-й Украинский объявил полякам, что Киев воюет для того, чтобы «похоронить Советский Союз не на бумаге и в Беловежской Пуще, а в головах людей». При этом признал что «другого повода для войны просто не существует». Получается, что Петя, как говорится по дури, разоблачил самый большой секрет вооружённого конфликта в бывшей Украине. Это действительно война не за территорию, а за историю и её понимание.

В свою очередь хозяева-поляки, не относящиеся к правящей элите, отметили, что «президент УПАины», как они поименовали украинского гостя, постоянно путает патриотизм с национализмом. Причём многие вообще негативно оценили встречу Порошенко с Анджеем Дудой.

И верно, какие симпатии могут быть у нормальных поляков к соседу – покровителю неонацистов и наследников эсэсовских палачей, заливших кровью Польшу? «Президент Украины нанимает убийц поляков. Неужели им не будет отплаты? Позор!» - прокомментировал визит Порошенко модератор Ади Пругар.
Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет