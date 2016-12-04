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Крым не услышит бандеровскую пропаганду

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 10:37 Новость: тема тэги гео
vishka
Как заверил министр внутренне политики информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, сооружение новой украинской телевышки для вещания на Крым: «этот проект не имеет никаких перспектив. В этом смысле он аналогичен украинскому проекту «Стена», который более известен масштабными хищениями средств».

Далее Полонский отметил, что «у нас достаточно средств, чтобы пресечь неразрешённое российским законодательством вещание на территорию Крыма». Более того, об этом проекте на полуострове давно известно и поэтому успели хорошо подготовиться к подавлению сигналов с новой украинской телевышки. На территории Крыма не услышат бандеровской пропаганды.

А на местное теле- и радиовещание средства защиты негативного влияния не окажут.


Василий Семёнов

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