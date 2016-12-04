Днепровский контр-флешмоб с украинской мелодией и нацистскими словами

По территории Украины и России катится волна флешмобов, в ходе которых люди по собственной инициативе исполнят свои любимые советские песни. Причём поют их даже представители молодого поколения, в Советском Союзе не жившие.

Так, в Запорожье запели «Весну на Заречной улице», в Одессе – «Смуглянку». Эстафету подхватили в Харькове и других городах. Подключился и Донецк, где на двух флеш-мобах спели «Подмосковные вечера» и «От героев былых времен не осталось порой имен».

Но прекрасные советские песни, видимо, вызывают судороги ненависти у укронацистов. И они решили принять контрмеры. Так, в Днепре (бывшем Днепропетровске), по инициативе Людмилы Кострюковой – координатора женского волонтёрского батальона, созданного для помощи АТО, решили сколотить акцию «Заспиваймо, друзи».

Для начала решили использовать хорошо известную мелодию украинской народной песни «Розпрягайте, хлопци, коней». Однако слова испохабили: другая волонтёрка - Надия Таршин сочинила вирши под эту мелодию «Дуля вам – не Украина».