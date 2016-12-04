Главная

Днепровский контр-флешмоб с украинской мелодией и нацистскими словами

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 11:07 Новость: тема тэги гео
v dnepre
По территории Украины и России катится волна флешмобов, в ходе которых люди по собственной инициативе исполнят свои любимые советские песни. Причём поют их даже представители молодого поколения, в Советском Союзе не жившие.

Так, в Запорожье запели «Весну на Заречной улице», в Одессе – «Смуглянку». Эстафету подхватили в Харькове и других городах. Подключился и Донецк, где на двух флеш-мобах спели «Подмосковные вечера» и «От героев былых времен не осталось порой имен».

Но прекрасные советские песни, видимо, вызывают судороги ненависти у укронацистов. И они решили принять контрмеры. Так, в Днепре (бывшем Днепропетровске), по инициативе Людмилы Кострюковой – координатора женского волонтёрского батальона, созданного для помощи АТО, решили сколотить акцию «Заспиваймо, друзи».

Для начала решили использовать хорошо известную мелодию украинской народной песни «Розпрягайте, хлопци, коней». Однако слова испохабили: другая волонтёрка - Надия Таршин сочинила вирши под эту мелодию «Дуля вам – не Украина».


Василий Семёнов


»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет