После заявления Вилкула нацисты пошумели и разбежались

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул вообще славится смелыми и бескомпромиссными заявлениями. Вот и в эфире политического ток-шоу «Черное зеркало» (телеканал «Интер») в Киеве он назвал Евромайдан государственным переворотом. Отметил, что после него жизнь людей становится всё хуже и хуже, а власти обманули народ.

Присутствовавший на том же шоу другой нардеп Дмитрий Добродомов тут же потребовал, чтобы Вилкул извинился перед семьями «небесной сотни» и всеми свидомыми украинцами. На что Вилкул ответил, что вместо политических склок хорошо бы сосредоточиться на актуальных для страны проблемах.

Тогда ещё один нардепук Борислав Береза пригрозил, что если Вилкул всё же не извинится, то он и его единомышленники покинут ток-шоу. Вилкул, конечно, не извинился. Тогда его оппоненты, немного пошумев, покинули студию до окончания эфира.