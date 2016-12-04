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На Украине дорожно-транспортное происшествие с жертвами, травмированы дети

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео
deti_dtp
Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины информирует, что в результате аварии автобуса, перевозившего пассажиров с детьми госпитализирован 21 человек. Состояние всех госпитализированных, 19 из которых дети, средней степени тяжести.

Спасатели сообщили, что на момент ДТП в автобусе было 40 пассажиров. Автобус перевозил 34 ребенка из Кировограда (после «декоммунизации» – Кропивницкий) в Днепропетровск (украинское новое название – Днепр) на концерт, попал в аварию около 17.00 субботы, 3 декабря.

В результате ДТП погибла женщина, стоявшая на обочине дороги. Ранее ГСЧС сообщала, что вечером 2 декабря в Днепропетровской области столкнулись грузовик с микроавтобусом — погибли пять человек, еще восемь пострадали.

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