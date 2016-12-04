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Ясиноватский машзавод испытывает новые фильтры

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 13:23 Новость: тема тэги гео
FILTR
Директор разработавшего фильтр госпредприятия «Проектно-конструкторский технологический институт» (ДонПКТИ) Владимир Кыткин сообщил сегодня, что Ясиноватский машиностроительный завод в Донецкой Народной Республике приступил к промышленным испытаниям фильтров предварительной очистки жидких неагрессивных сред.

«Разработка специалистами проектно-конструкторского технологического института Донецка фильтров предварительной очистки жидких неагрессивных средств вызвана потребностью в них предприятий самых разных областей народного хозяйства Республики,- сказал директор собеседник агентства. -В металле идея инженеров НИИ воплощена в цехах ООО НПО «Ясиноватский машиностроительный завод». Планируется, что после заводских испытаний фильтры предварительной очистки жидких неагрессивных сред будут поставлены в серийное производство».

По словам директора проектно-конструкторского технологического института, созданные его сотрудниками фильтры устанавливаются в составе узлов управления системами отопления и горячего водоснабжения, тепловых вводах зданий различного назначения и котельных. Они позволяют эффективно очищать воду от взвешенных частиц и вредных примесей, надежно защищать от них теплотехническое оборудование, насосы, регулирующую автоматику и другие элементы в системах отопления и водоснабжения, что обеспечивает их безаварийную работу.

Государственное предприятие «ДонПКТИ» зарегистрировано в Донецкой Народной Республике в 2015 году и является продолжателем лучших традиций, заложенных сотрудниками Донецкого проектно-конструкторского института, основанного в 1965 году. Сегодня в его составе работает шесть отделов. Институт специализируется на разработке нестандартного и теплотехнического оборудования, проектировании и модернизации котельных, проектировании и модернизации внутренних инженерных сетей, проектировании и шеф-монтаже оборудования и технологических линий.

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