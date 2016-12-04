Акценты смещаются

МИД КНР сделал «жесткое представление» США из-за того, что Дональд Трамп, вступающий в должность президента, переговорил по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ранее руководитель Тайваня звонила Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Наблюдатели оценили данный контакт как чуть ли не первый с 1949 года, когда были прекращены дипломатические связи между США и островным китайским государством.

Между тем, после резкой реакции Пекина, Белый дом уже подтвердил свою приверженность политике «одного Китая», выразив уверенность, что отношения КНР и США не пострадают. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, при этом правительство КНР является «единственным законным правительством». Что же все это означает?

Новая американская администрация уже начала использовать фактор Тайваня в американо-китайских отношениях. Пекин очень раздражает внимание США к Тайваню, также как и то, что американцы являются стабильными поставщиками оружия на данный остров. Дональд Трамп ранее обещал вернуть производства в США, что является экономически неблагоприятной мерой для Китая. Учитывая выражение Трампа о желании «поладить с Путиным», американская администрация, возможно, настроена сместить свои геополитические акценты. С «загона России» как главной политической темы на реальное противодействие Китаю как своему главному геополитическому конкуренту с использованием дипломатии и политики для того, чтобы привлечь российское политическое руководство на свою сторону.

В этих условиях на фоне поднимающегося на востоке Китая и довольно циничной политики США и Евросоюза на западе, Российской Федерации требуется срочная модернизация. Не только в плане своей экономики и армии, но и идеологии в первом числе. Если конечно, Россия намерена сохранять свою огромную территорию, которая должна быть использована в рамках развития собственного государственного проекта. Об этом говорят долгие годы (с момента распада СССР), однако у российского руководства смелости традиционно не хватает. Времени реально очень мало, потому что конкуренция объективно растет.

В пятидесятые годы прошлого века в СССР относились к Китаю как к «младшему брату». Результаты таковы, что «младший брат» "выбился в люди" за счет своей экономики и политики. А «старший брат» развалился на части и сейчас сохраняет свое состояние исключительно за счет терпения оставшегося русского населения, которое сверху пытаются всячески «цивилизовывать».

Все силы Москвы после распада большого государства были брошены на вхождение в группу «цивилизованных народов», которые ответили русским переворотом на Украине и созданием «Антироссии» на границе как только появились первые признаки стабилизации. Сейчас делаются жесты в очередной раз все это сгладить. Однако, следует понять, что это лишь до следующего случая.