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У Луганского Информационного Центра – сегодня день рождения

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 13:36 Новость: тема тэги гео
LIZ
Глава ЛНР Игорь Плотницкий 4 декабря 2014 года подписал Указ об учреждении Государственного информационного агентства "Луганский Информационный Центр". "У нас создано информационное агентство, и просьба ко всем министрам - оказывать информационную помощь и содействие", - сказал он на оперативном совещании правительства, которые той суровой зимой проходили ежедневно.

Два года ЛуганскИнформЦентр взрослел вместе с молодой Республикой. Его новости использовали для своих сообщений ведущие информационные агентства не только России, но и мира. Эти сообщения, а также фотографии корреспондентов ЛИЦ стали свидетельством борьбы народа Луганской Народной Республики за свою свободу и наглядным подтверждением возрождения Луганщины, которую не смогли поработить пришедшие с запада оккупанты.

Исключительно как признание заслуг ЛИЦ можно расценивать регулярно появляющиеся в украинских СМИ сообщения, в которых либо просто пересказываются новости, размещенные на "сепаратистском" по мнению Киева интернет-ресурсе, либо со ссылкой на информацию ЛуганскИнформЦентра делаются неуклюжие попытки перевернуть все с ног на голову, чтобы показать, как "плохо жить в ЛНР".

За два года сайт ЛИЦ посетили в общей сложности 9,75 млн. пользователей, количество просмотров составило 34,5 млн, ежесуточное количество просмотров - 65-68 тыс.

ЛугакнскИнформЦентр вносит весомый вклад в прорыв организованной Киевом и его западными покровителями информационной блокады. Пробить эту завесу лжи можно лишь постоянно донося до людей, находящихся далеко от Донбасса, объективную информацию.

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