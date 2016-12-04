Акция "Автомайдана" с названием "АвакOFF" требует отставки Арсена Авакова

На странице Facebook организации "Автомайдана" сообщают, что автомобили с активистами собираются на Владимирском спуске 2 для формирования колонны и дальше поедут под здание МВД. В сообществе после полудня информируют, что автомобили уже выехали, вероятно, под здание МВД. Эту информацию подтверждают украинское агентство УНН и телеканал «112 Украина».

При этом данная акция не приурочена к сегодняшней смертельной перестрелке в Княжичах, в результате которой погибли 5 полицейских. Она была анонсирована еще 29 ноября.

"Аваков является ответственным за провал процесса аттестации сотрудников полиции, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом", - заявляют активисты.