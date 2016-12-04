Главная

Акция "Автомайдана" с названием "АвакOFF" требует отставки Арсена Авакова

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 14:39 Новость: тема тэги гео
akzija
На странице Facebook организации "Автомайдана" сообщают, что автомобили с активистами собираются на Владимирском спуске 2 для формирования колонны и дальше поедут под здание МВД. В сообществе после полудня информируют, что автомобили уже выехали, вероятно, под здание МВД. Эту информацию подтверждают украинское агентство УНН и телеканал «112 Украина».

При этом данная акция не приурочена к сегодняшней смертельной перестрелке в Княжичах, в результате которой погибли 5 полицейских. Она была анонсирована еще 29 ноября.

"Аваков является ответственным за провал процесса аттестации сотрудников полиции, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом", - заявляют активисты.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет