Главная

На Волыни репрессируют украинцев за российское телевидение

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 14:43 Новость: тема тэги гео
запрет российского тв

Простых украинцев продолжают нещадно репрессировать и ущемлять в гражданских правах. Преступная власть Порошенко-Гройсмана не просто уничтожила свободу слова, она уничтожила свободу жизни на Украине.

Подельник киевской своры, губернатор Волынской области Владимир Гунчик приказал главам районных администраций и местной полиции провести тотальную зачистку мест массового отдыха и скопления людей на предмет трансляции российских телеканалов, а также всего видео контента, произведенного в Российской Федерации.

Терроризировать украинцев будут в гостиницах, базах отдыха, развлекательных клубах и других местах. После проведения соответствующих мероприятий, карательные органы и представительство нацистского совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания должны подать обобщенную информацию в администрацию.

Гауляйтер Волыни Владимир Гунчик лично проконтролирует выполнение своего приказа об ущемлении в правах простого народа.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!