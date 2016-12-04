Простых украинцев продолжают нещадно репрессировать и ущемлять в гражданских правах. Преступная власть Порошенко-Гройсмана не просто уничтожила свободу слова, она уничтожила свободу жизни на Украине.

Подельник киевской своры, губернатор Волынской области Владимир Гунчик приказал главам районных администраций и местной полиции провести тотальную зачистку мест массового отдыха и скопления людей на предмет трансляции российских телеканалов, а также всего видео контента, произведенного в Российской Федерации.

Терроризировать украинцев будут в гостиницах, базах отдыха, развлекательных клубах и других местах. После проведения соответствующих мероприятий, карательные органы и представительство нацистского совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания должны подать обобщенную информацию в администрацию.

Гауляйтер Волыни Владимир Гунчик лично проконтролирует выполнение своего приказа об ущемлении в правах простого народа.