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«Пэрэмога»

опубликовано Артем Смолов в Вс, 04/12/2016 - 14:46 Статья: тема тэги гео
Яценюк
Украинский предприниматель Олег Торгало не смог удержаться, чтобы не рассказать общественности о новых коммерческих проектах бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, за которого так ратовали в свое время крупные европейские политики и чиновники. По некоторым данным, экс-премьер занялся недвижимостью в Майами (США), где были приобретены 24 виллы, стоимостью от 1 до 5 миллионов долларов. Как настоящий коммерсант, Яценюк сам все выбирал и оценивал по каталогам.

Украинских патриотов возмущает слишком практичное отношение к результатам Евромайдана. Кому-то приходится скидываться на АТО и складывать там свои головы, в то время как иные просто использовали свое «окно возможностей». В принципе, это в очередной раз подтверждает прежнее наблюдение – антироссийская политика на Украине подкреплена коммерческими целями ее лидеров. Арсений Яценюк действовал в политике как биржевой игрок, получив свой максимум, он конвертировал возможности в свои личные материальные достижения.

Остальным украинцам – война в Донбассе и вышиванки. Ловкий выходец с Буковины наслаждается жизнью во Флориде, в то время как простым украинским семьям остается бороться с нищетой и навещать могилы родственников и знакомых. Самым продвинутым «пользователям» предлагается иное (чем у Яценюка) «окно возможностей» - съездить за свой счет побатрачить на циничных европейских хозяев. За такую работу еще придется побороться как за счастливую возможность.

Все вернулось на Украине к тому времени, когда соседнее Московское княжество было слишком слабым. "Хохлов" и "москалей" просто столкнули лбами. Однако, украинцы знали, что делали. Все это шло с энтузиазмом.

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