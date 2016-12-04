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В Константиновке местные парни разоружили двух вояк ВСУ

опубликовано alex1943 в Вс, 04/12/2016 - 16:43 Новость: тема тэги гео
zatvor
К вечеру 3 декабря, в распоряжении константиновского городского отдела Службы безопасности Украины (СБУ) откуда-то появились сведения о том, будто бы в привокзальной гостинице остановился человек, являющийся «агентом ДНР».

«Шпиона» было решено схватить на месте. Когда группа сотрудников СБУ в сопровождении двух украинских военных, вооруженных автоматами, прибыла в гостиницу, оказалось, что номер, в котором как будто остановился «агент ДНР», пуст, и там в последние несколько суток вообще никто не проживал. И проверка постояльцев гостиницы, которые на момент прибытия сотрудников СБУ были на месте, тоже ничего не дала.

Посовещавшись, «эсбеушники» решили на всякий случай проверить другую гостиницу, находящуюся недалеко от вокзала. А в привокзальной гостинице оставили двух вооруженных военных, поручив им еще раз допросить с пристрастием двух девушек, выполняющих в гостинице функции дежурных администраторов.

Когда вояки начали допрос, в гостиницу зашла компания местных парней, знакомых обеих девушек. Поняв в чем дело, они тут же заступились за свих подруг и долго спорить с военными не стали. Вояки даже не успели сообразить, что происходит, как были разоружены.

Местные парни видно знали, как обращаться с оружием. Из автоматов они живо вынули затворы, а ставшее бесполезным оружие вернули незадачливым «допросчикам». Затем, компания парней вышла из гостиницы и скрылась в вечерней темноте.

Сейчас константиновское отделение СБУ, полицейские и военные заняты тем, что ищут тех, кто разоружил военнослужащих, и сами затворы.

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