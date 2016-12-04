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Полиция скрыла факт обстрела из гранатомета элитного дома бизнес-партнера Авакова

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 17:34 Новость: тема тэги гео
Котвицкий

В элитном селе под Харьковом неизвестные расстреляли из гранатомета подсобные помещения в доме народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого.

Как стало известно, нападение на дом произошло посреди ночи. После выстрела из гранатомета, нападающие сразу же скрылись с места преступления. В результате нападения сам нардеп и его семья не пострадали, легкие ранения получила охрана дома.

Стоит отметить, что злоумышленники ставили себе целью лишь запугать нардепа, поскольку злоумышленники целились в подсобные помещения. Также сообщается, что местные полицейские получили указание не рассказывать об инциденте.

Нардеп Игорь Котвицкий, который является бизнес-партнером министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, внес в декларацию информацию о дорогой брендовой одежде и сумке почти на 600 тыс. грн. В сентябре 2015 выяснилось, что Котвицкий внес в декларацию за 2014 970 миллионов 920 тысяч гривен. Позже СМИ сообщали, что эти деньги были ранее выведены через «Ощадбанк» в Панаму.

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