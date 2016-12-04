Подробности: акция "АвакOFF" уже в действии под резиденцией министра

Автоколонна активистов "Автомайдана" прибыла в резиденцию министра внутренних дел Арсена Авакова. В Фейсбуке активист организации под ником Ali Salyar ранее сообщал, что "колонна из 50 автомобилей "Автомайдана" направляется домой к Авакову".

Когда же активисты прибыли в резиденции, то там их уже ждала полиция. "Автомайдан" уже у резиденции Авакова. На месте уже ждала полиция", - добавил Ali Salyar.

Агентство УНН передает, что резиденцию министра внутренних дел Арсена Авакова пикетируют сотни активистов "Автомайдана". На заборе резиденции активисты наклеили плакаты "АвакOFF", "Авакову - отставка" и др. У здания также припаркованы десятки автомобилей активистов и один мусоровоз.

"Здесь к крепости Авакова "аваковоз-мусоровоз" приехал", - говорится на официальной странице "Автомайдана" в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сам глава МВД находится в рабочей командировке в г. Оттава (Канада).

Ранее уже сообщалось, активисты "Автомайдана" организуют акцию протеста "АвакOFF" с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.