Жители оккупированной ВСУ части Донбасса ненавидят украинскую армию — признание националиста

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» рассказал активный участник «евромайдана», а сегодня боец батальона Нацгвардии Украины им. Кульчицкого Владимир Ибадуллаев.

Дословно: «Донбасс надоел хуже пареной репы. Нигде больше в Украине не видел, чтобы люди жили в такой нищете и разрухе. Но еще больше удивляет то, что эти люди всей душой стремятся в «ДНР/ЛНР». «Мы вас сюда не звали!» — кричат они нам до сих пор. Приходится напоминать, что они звали Путина и как раз, поэтому пришлось приехать нам. Когда упрекаешь их в пророссийской настроенности, возмущаются: «Мы только против украинской власти!». А какая же еще власть должна быть в Украине? Что делать с этим людьми, которые так и не поняли за три года, что они предатели и что мы им ничего не должны, я не знаю».

Правда, сторонник нынешней украинской власти Ибадуллаев не рассказал, почему сегодня в такой нищете и разрухе живут люди на Донбассе, а как раз по причине того, что их пришли «защищать» майданщики, уверенные, что только они знают, какой должна быть и под чьим руководством должна жить Украина.