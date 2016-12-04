Жители оккупированной ВСУ части Донбасса ненавидят украинскую армию — признание националиста

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» рассказал активный участник «евромайдана», а сегодня боец батальона Нацгвардии Украины им. Кульчицкого Владимир Ибадуллаев.
Дословно: «Донбасс надоел хуже пареной репы. Нигде больше в Украине не видел, чтобы люди жили в такой нищете и разрухе. Но еще больше удивляет то, что эти люди всей душой стремятся в «ДНР/ЛНР». «Мы вас сюда не звали!» — кричат они нам до сих пор. Приходится напоминать, что они звали Путина и как раз, поэтому пришлось приехать нам. Когда упрекаешь их в пророссийской настроенности, возмущаются: «Мы только против украинской власти!». А какая же еще власть должна быть в Украине? Что делать с этим людьми, которые так и не поняли за три года, что они предатели и что мы им ничего не должны, я не знаю».
Правда, сторонник нынешней украинской власти Ибадуллаев не рассказал, почему сегодня в такой нищете и разрухе живут люди на Донбассе, а как раз по причине того, что их пришли «защищать» майданщики, уверенные, что только они знают, какой должна быть и под чьим руководством должна жить Украина.
___Полная каша в голове этого
___Полная каша в голове этого свидомого дурака-турка (турак).
___Дончане провели референдум об федерализации -- никакого
отделения не предусматривалось. К тому-же, референдум не обязателен к иполнению, а власть должна лишь учитывать это желание народного вече.
___Вместо этого свидомые укропы приехали на танках (!) и стали убивать от имени украинского правительства и после этого он
хочет чтоб местные не возненавидели украинскую власть?
___Да если немцы приедут и начнут обстреливать, дончане так-же
возненавидят и немецкую власть.
___А у него в голове это не помещается, ну не дурак ли?
___И закон начали принимать о запрете руским разговаривать на руском в быту -- до этого Гитлер не додумался. Даже турки не запрещали курдам разговаривать на курдском в быту. После этого руские должны полюбить украинскую власть? (в Одесе сожгли живьём руских защитников руского языка в быту) - дурак в квадрате.
___И приехал ведь в качестве какой-то нацисткой гвардии, которая никаким законом Украины не предусмотрена. Что ж должны подумать дончане? Любой бандит может собрать шайку убийц, назваться красиво: "национал-патриотическая гвардия" и
поехать убивать в Иваново-Франковск от им. руского народа?
После этого западенцы полюбят руский народ? - дурак в кубе.
___Показал бы хоть один дом на Донбасе уничтоженый Путиным,
сами же уничтожили тысячи и не поймёт: отчего же здесь граждане ВУкраины живут в нищете - дурак в 4-й степени.
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