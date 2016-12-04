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AвакOFF! Украинские нацисты требуют отставки преступника Авакова

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 19:03 Новость: тема тэги гео
AвакOFF! Украинские нацисты требуют отставки преступника Авакова

Украинские нацисты, среди которых был и rиевский «Правый сектор», приехали к дому государственного преступника, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на улице Вышгородской в ​​Киеве с требованием его отставки.

«Реформы» Авакова по новой полиции и вообще по структуре МВД оказались провальными. В правоохранительных органах до сих пор работают бывшие «менты», которые на новых должностях продолжают издеваться над украинцами. Вспомним попытку назначить руководителем полиции Черкасской области полковника Валерия Лютого, который возглавлял ГАИ Харькова и Харьковской области, был советником мэра Харькова Кернеса и должен был быть уволен по результатам аттестации, набрав лишь 14 баллов из 60 возможных по тестированию на логику и 28 баллов в тестах на профпригодность!

По делу расстрела «небесной сотни» так и не было надлежащего расследования! Делаем выводы, что Авакову выгодно не найти виновных!

«Реформы» Авакова в полной мере ощущаются в перестрелке между сотрудниками государственной службы охраны, корда и полицейскими, которые просто «перепутали» друг друга с грабителями. В результате такой путаницы имеем 6 погибших полицейских.

Такая глупость — результат недореформ, старых «ментов» и недоученных полицейских.

Авакова — в отставку!», — говорится в заявлении нацистской организации «Правый сектор».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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