«Сумки, полные банкнот»...

Так озаглавлена обширная публикация в британской ежедневной газете The Independent (независимый — ред.), повествующая о войне, начатой украинским депутатом-олигархом Александром Онищенко против нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Вот цитата из начала публикации: «Высокопоставленные государственные деятели Украины, чье правительство получило миллиарды долларов международного финансирования в период после народного восстания (евромайдана — ред.), которое свергли бывшего диктатора Виктора Януковича, обвиняются в массивной политической и финансовой коррупции их же экс-союзником… В серии своих невероятных заявлений, Онищенко утверждает, что он смог стать народным депутатом и неожиданно преодолел все административные барьеры, после того, как заплатил высокопоставленному парламентарию всего $ 6 млн.»

А вот некоторые откровения беглого депутата-олигарха, изложенные британской газетой. Онищенко рассказал, что за два дня до окончания срока подачи заявок кандидатов в депутаты, ему позвонил высокопоставленный правительственный чиновник и сказал: «Тебе нужно прийти и встретиться с моим человеком, он объяснит, что делать». «Я встречался с этим человеком, и он сказал мне, что я должен заплатить эту сумму — $ 6 млн, чтобы поддержать президента (Порошенко — ред.) на выборах», — утверждает он. На вопрос, о том, как он может это доказать, Онищенко говорит, что у него нет письменных доказательств, но он готов пройти тест на детекторе лжи. На вопрос о его реакции на такую выплату, он ответил: «У нас была эта привычка в течение 20 лет. Это всегда одна и та же система. Они имеют полномочия, у них есть налоговая администрация, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать вам проблемы, они это сделают. Они могут уничтожить вас полностью. Необходимо найти способ, чтобы сохранять хорошие отношения».

Онищенко рассказал, что во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: «На самом деле, в то время мы платили в гривнах, так что это было примерно пять или шесть сумок»… «В банках вы получаете специальные сумки, чтобы переносить много денег», — он развел руки в стороны, показывая размер спортивной сумки. Деньги были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого бумажного следа, сказал он.

На вопрос о том, почему он хотел стать депутатом, Онищенко отвечает с пугающей честностью: «Чтобы защитить свой бизнес».

Также Онищенко рассказал, как его использовали в борьбе против премьер-министра Яценюка. Он, в частности, организовал настоящий отдел пропаганды против премьера. «Я убил его за один год», — говорит депутат-олигарх, утверждая, что рейтинг Яценюка упал с 30 до 1 процента. По его словам, с ежемесячным бюджетом в $3 млн, он финансировал протесты против Яценюка, заплатил ультраправым украинским националистам за антиправительственные акции и подкупал СМИ ради публикаций против Яценюка…

Ну, и так далее, в таком же роде, но везде присутствуют «сумки, полные банкнот, так поразившие британских журналистов, что вынесли эти слова в заголовок самой массовой газеты своей страны.