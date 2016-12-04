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Добыча полезных ископаемых на территории ДНР — государственная монополия

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 21:08 Новость: тема тэги гео
флаг днр

Согласно Указу главы Донецкой народной республики Александра Захарченко вся добыча полезных ископаемых на территории Республики, будет государственной монополией. Ею станет управлять Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Для производственной деятельности создана государственная компания «Стройресурс», которая возьмет на себя функции управления госмонополией. Такой подход, утверждают в ведомстве, позволит пополнить бюджет ДНР и эффективно регулировать использование природных ресурсов.

«Минстрой, в первую очередь, интересуют те полезные ископаемые, которые требуются для строительной индустрии. К примеру, мергель, из которого производится цемент, базальт, из которого производятся минеральные плиты для утепления зданий, песок, щебень и прочее», — говорится в сообщении строительного ведомства.

В Министерстве строительства и ЖКХ Донецкой народной республики считают, что такой подход важен для решения главной задачи — восстановления жилищного фонда и инфраструктуры, пострадавших во время войны, развязанной Киевом на Донбассе. А для этого, прежде всего, необходимо наладить производство необходимых стройматериалов.

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