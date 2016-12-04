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Украина потеряла суверенитет, следом потеряет государственность — киевский аналитик

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 21:28 Новость: тема тэги гео
Украина

Итоги всех лет независимости Украины плачевны, ситуация близка к катастрофе, считает украинский экономический эксперт и аналитик Андрей Головачев.

Проблема в том, что украинцам вбили в голову два мифа, в которые они поверили. Первый — это идея о том, что все жители Украины в нынешних границах являлись изначально некими едиными этническими украинцами. Именно эта ложь в конце концов привела к уходу Крыма и войне на Донбассе.

Второй миф «построен на ложной идее о том, что некий единый украинский народ когда-то был частью единой европейской западной христианской культуры», а нынешний ЕС «якобы всегда жаждал принять родственный украинский этнос в свои объятия».

«Построенная на ложных искусственных мифах, довольно неприхотливая идеологическая конструкция оказалась хрупкой и нежизнеспособной. Как следствие, Украина запуталась в своей внешней политике, наделала столько ошибок, которые были почти несовместимы с жизнью, не выдержала ударов судьбы и экономически окончательно обанкротилась… Как результат, страна потеряла суверенитет и на повестке дня маячит вопрос о потере государственности. И это все следствие попыток построения унитарного государства в этнически неоднородной стране на базе двух исторических мифов, — считает Головачев. — Нужен решительный отказ от вышеуказанной мифологии и воссоздание государственности на принципиально новой основе, той основе, которая учитывает различия между востоком и западом Украины и реально гарантирует им их гуманитарные права».

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