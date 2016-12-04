Не мобилизованные, готовьтесь к мобилизации! — главком ВСУ

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко фактически подтвердил тот факт, что Украина готовится к войне.

Муженко подчеркнул, что сейчас количество резервистов составляет приблизительно сто тысяч человек. «Все резервисты, относящиеся к определенным воинским частям, каждый год будут задействованы на учебных сборах в учебных центрах и в составе своих воинских частей, подразделений. Только осенью 2016 года было привлечено десять тысяч резервистов, которые принимали участие в учениях в составе десяти бригад», — сказал он.

«Помимо этого, резервы ВСУ будут комплектоваться из военнослужащих, уволившихся с любых видов военной службы, граждане, закончившие военные кафедры университетов в роли офицеров запаса, и граждане, которых будут призывать и готовить на сборах, если появится подобная необходимость», — заявил начальник Генштаба Украины. Еще он подчеркнул, что сейчас на Украине присутствует значительное количество людей, которых можно мобилизовать и это необходимо делать, также есть конкретные программы, касающиеся подобных действий в будущем.

Так что все заверения президента Порошенко о том, что в ближайшее время мобилизаций не будет, очередная ложь. Есть немало примеров, когда молодых людей и мужчин среднего возраста забирают якобы на учение, а на самом деле гонят на войну. Тому, кто не подчиняется, грозит уголовное наказание.