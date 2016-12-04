Обстрелами Докучаевска из РСЗО «Град» руководил подполковник ВСУ Иван Гараз

Минобороны ДНР обнародовало данные о командире ВСУ, по приказам которого окрестности города Докучаевска были обстреляны с применением РСЗО «Град» в ночь на 20 ноября.

Установлено, что огонь из установок «Град» по селам Коммунаровка и Стыла велся из района оккупированной украинскими силовиками Николаевки. Руководил обстрелами командир 30-й бригады ВСУ подполковник Иван Гараз, участвующий в так называемой «АТО» на Донбассе с самого начала — с весны 2014 года. Его действия предложено квалифицировать, в частности, как акты геноцида и нарушения законов и обычаев войны.

Досье включает также информацию о руководителе украинской группы в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня генерал-майоре Борисе Кременецком. В командовании ДНР отметили, что украинская сторона в СЦКК не прилагает необходимых усилий для выполнения мирных договоренностей, достигнутых в Минске, а действия Кременецкого можно расценивать как пособничество военным преступлениям Гараза.

Напомним: села Стыла и Коммунаровка, расположенные в окрестностях города Докучаевск (южнее Донецка), в ночь на 20 ноября 2016 года были обстреляны украинскими силовиками из установок «Град», запрещенных минскими соглашениями о перемирии. В результате повреждения получили пять жилых домов.

Досье оперативного командования ДНР включает фотоснимки последствий обстрелов и подробные схемы с указанием направлений ведения огня и выдержками из соответствующих материалов наблюдательной миссии ОБСЕ.