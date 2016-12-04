Разведка доложила: ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение к линии фронта на Донбассе

По последним данным разведки ДНР, киевские силовики усилили свои позиции танками, самоходными гаубицами «Акация», минометами, а также личным составом в прифронтовой территории. Об этом заявил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин.

Комментируя очередное усиление позиций ВСУ вблизи линии разграничения, Басурин уточнил, что на этот раз речь идет о переброске на Горловском направлении десяти танков украинской армии, а в районе села Троицкое разведчики выявили одну самоходную гаубицу «Акация» и три танка.

Кроме того, три танка украинских силовиков были переброшены под Ясиноватую, которая постоянно обстреливается с территории оккупированной ВСУ Авдеевки. На Донецком направлении были выявлены четыре миномета, одна «Акация», а в районе города Курахово отмечено прибытие до 100 человек личного состава полка МВД Украины «Днепр-1».

Представитель минобороны ДНР подчеркнул, что все данные разведки переданы наблюдателям ОБСЕ, как очередное свидетельство о нарушениях со стороны Киева Минских соглашений.