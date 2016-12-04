Трамп не будет принимать во внимание интересы Украины — украинский дипломат

При президенте Трампе Америка будет вести совсем другую политику по отношении к Украине, а, может, и вовсе перестанет замечать всем надоевшее государственное образование, считает экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Если после инаугурации сорок пятого президента США Дональда Трампа Вашингтон станет безразличным к Украине, а это будет скорее всего, у нее начнутся настоящие проблемы, убежден дипломат.

«Высока опасность того, что Трамп просто не будет брать во внимание интересы Украины. Конечно, в США не все решает президент. Однако его влияние не стоит недооценивать. Вопрос даже не в том, как Вашингтон теперь будет помогать Украине, а как он будет вести себя с Москвой», — подчеркнул Яременко. Если Вашингтон будет игнорировать «агрессивные» действия Кремля в регионе, страну ожидают огромные трудности, предупреждает он.