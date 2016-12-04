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Летят «украинские утки»: как беспардонно лгут СМИ страны майдана

опубликовано vinodelov в Вс, 04/12/2016 - 23:50 Новость: тема тэги гео
утка жаренная

Украинские СМИ продолжают лгать о события в Донецкой Народной Республике, заявил на брифинге спикер минобороны Эдуард Басурин, комментируя сообщения о взрыве в центре Донецка склада боеприпасов и гибели при этом около 100 военных.

Дословно: «Вчера в украинских СМИ вышел ряд материалов об якобы имевшем месте факте взрыва склада боеприпасов на территории химического завода, в результате которого погибло около ста военнослужащих армии ДНР. Во-первых, склады с боеприпасами не размещаются на территории химических заводов! Во-вторых, последствия такого взрыва уже были бы зафиксированы международными организациями, в том числе и миссией ОБСЕ, находящейся в Донецке. На кого рассчитана эта „утка“ — непонятно. Разве что на таких же ограниченных людей, как и сами журналисты»…

Накануне украинские СМИ распространили еще одну «утку» — якобы власти ДНР штрафуют жителей Республики за нарушение комендантского часа. Причем суммы штрафов измеряются в тысячах гривен. Видно, ленивые украинские журналисты даже не удосужились узнать, что денежная единица ДНР уже давно — рубль.

Способности безудержно лгать украинским журналистам сегодня позавидовал бы сам Геббельс, занимавшийся в фашистской Германии вопросами пропаганды и изрекший в свое время знаменитую фразу: «Чем чудовищнее ложь, тем толпа в нее охотнее верит».

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Автор (или псевдоним)
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