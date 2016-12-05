Сводка событий в Сирии за 4 декабря 2016 года

В Сирию из России по морю доставлено 280 тонн предметов первой необходимости, из них жители восточного Алеппо получили более 150 тонн (Фото 2). Гуманитарная помощь включает в себя рис, сахар, пшеничную муку, консервированные продукты, чай и другие продукты.В центрах для вынужденных переселенцев развернуто 150 полевых кухонь, предоставляющих горячее питание, организована выдача теплой одежды, воды и продуктов. Здесь же раненым и больным оказывают медицинскую помощь.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус, который считается одним из основных кандидатов на должность госсекретаря США в администрации избранного президента Дональда Трампа, считает, что урегулирование конфликта в Сирии должно проходить при участии всех заинтересованных сторон, включая ее президента Башара Асада и Россию.

«Окончательное разрешение конфликта в Сирии должно подразумевать участие всех ключевых игроков в регионе, включая силы суннитской оппозиции, сирийских курдов и, на самом деле, сирийского режима, который поддерживается Россией», – сказал Петрэус в эфире телеканала АВС.

Он подчеркнул важность «продолжения дискуссий с Россией, чем сейчас занимается госсекретарь США Джон Керри».

Так называемая умеренная сирийская оппозиция может переметнуться к «Аль-Каиде» или другой террористической группировке, опасаясь, что США прекратят поддерживать противников президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома и в самой сирийской оппозиции.

Дело в том, что так называемая сирийская оппозиция, поддерживаемая последние три года ЦРУ, теперь боится остаться без американской поддержки. Оппозиция потерпела поражения на полях сражений, а теперь опасается еще и того, что новый президент США Дональд Трамп не будет их финансово поддерживать, отмечает издание. Потому как Трамп ранее не раз говорил, что в Сирии приоритетным является борьба с ИГ, а не с Башаром Асадом.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1022. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (14), Хама (2), Латакия (2) и Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Россия в сотрудничестве с Интерполом и Германией исследует рынок предметов искусства с целью отслеживания контрабанды артефактов из Пальмиры. Об этом сообщил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Саудовская Аравия, Катар, Турция и Объединённые Арабские Эмираты выступили с совместным заявлением, в котором призвали провести сессию Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Сирии. Поводом для этого обращения названы "эскалация" ситуации и "ухудшение гуманитарной ситуации" в САР.

За последнюю неделю в различных районах Сирии амнистированы более 2,5 тысяч боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В Германии Кёльнская прокуратура предъявила обвинение в подготовке теракта 16-летнему беженцу из Сирии.

Алеппо. В пункте временного размещения мирных жителей Жибрин в провинции Алеппо, произведена передача нуждающимся около 9,5 тонн гуманитарных грузов.

Отряды группировки «Сирийская свободная армия» обстреляли из реактивных систем залпового огня «Адский огонь» квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа и Ансар, кварталы Шейх-Саид, Тарик-аль-Баб, «1070», Акъюль, Ашрафия, Дахия-эль-Асад, Джамаия Фахт, Маньян, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад, районы картонной фабрики и бывшего военного училища в городе Алеппо.

В результате обстрела террористами н.п. Нубль и Аз-Захра к северу от Алеппо, пострадало десять мирных граждан.

Террористическим обстрелам также подверглись жилые кварталы города Алеппо - Халяб Аль-Джадида, Аль-Хамдания, Аль-Изаа, Шареа Ан-Нил, Аль-Ашрафия и Сейф Ад-Доуля. Погибли 5 человек и десятки пострадали.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

САА уничтожила командира коалиции вооруженных бандформирований «Армия Алеппо» Абделя Рахмана Нура.

Армейские подразделения при содействии отрядов народного ополчения продолжают продвигаться в восточной части Алеппо. От боевиков освобождены кварталы Карм-аль-Мьяссир и Карм-аль-Катерджи, занимающий около 3 кв. км. Всего под контролем сирийского правительства находятся 30 кварталов в восточной части Алеппо, что составляет более 52% территории города (Фото 3, вложенный файл).

В квартале Кади-Аскар от боевиков очищена офтальмологическая больница, в которой ранее размещался их штаб.

Подразделения САА продвигаются в квартале Хальвания (Тарик-аль-Баб).

Правительственные силы полностью овладели дорожными развязками Аль-Джазмати и Хальвания.

Поступают сообщения о том, что в самом "котле" между боевиками различных группировок вспыхнули ожесточённые боестолкновения. Боевики "Нусры" и их союзники штурмуют штаб-квартиру "Джейш аль-Ислам". По некоторым данным, конфликт разгорелся из-за разногласий касательно распоряжения боеприпасами и оружием, которых джихадистам в "котле", по всей видимости, уже начинает не хватать, сообщает ИА «Аль Масдар».

Идлиб. Боевики вновь обстреляли н.п. Фуа и Кафрайя.

Латакия. Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» из стрелкового оружия обстреляли н.п. Кенсибба. Отряды группировки «Сирийская свободная армия» обстреляли населенный пункт Мортлу.

Хама. Боевики обстреляли н.п. Суран и ТЭС в населенном пункте Махарда.

Хомс. На востоке провинции в окрестностях нефтяной скважины Аль-Махр военнослужащие нанесли артиллеристские и ракетные удары по автоколонне ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джобар, Блелие и Хараста.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбин, Хауш-Насри, Касмия, лагерь Эль-Вафидин, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар.

После эвакуации боевиков из Аль-Таля, к западу от города, Сирийская обнаружила туннель, соединяющий города Qalamoun к Mousah.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Ас-Сед, Аль-Арбаин и Аль-Баляд.

На дороге между н.п. Ан-Наима и Умм Аль-Маяден в пяти километрах от Дараа в засаде, уничтожено более 10 боевиков.

Кунейтра. Боевиками обстрелян н.п. Хадар.